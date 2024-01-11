Глава ЦИК уточнила число участников президентских выборов в России

В избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Трансляцию вел сайт ЦИК.

По ее словам, восьмерых участников выборов выдвинули политические партии, а трое — самовыдвиженцы.

В декабре в ЦИК сообщали, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составляло 29 человек.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Также стало известно, что граждане России смогут проголосовать на президентских выборах не только непосредственно в РФ, но и за пределами страны. Такая возможность будет, например, в Германии. На базе российского посольства в Берлине и генконсульства в Бонне будут развернуты участки для голосования на президентских выборах.

Ранее было названо число подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента.