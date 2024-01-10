Зеленский потребовал конкретики по вопросу о вступлении в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет больше конкретики в том, что касается вопроса о вступлении Киева в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на брифинг Зеленского в Вильнюсе.

По словам украинского лидера, его страна хотела бы получить от Запада две конкретные вещи, первый из которых — усиление противовоздушной обороны Украины.

«Что касается политических решений, то хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — заявил Зеленский.

10 января президент Украины прибыл в столицу Литвы, чтобы провести переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Сообщалось, что на встречу с Зеленским не пригласили министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, причем глава МИД отметил, что сам он к этому решению отношения не имеет.

Ранее президент Литвы пообещал Украине военную помощь на €200 млн.