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В Британии заявили, что Китай стал более агрессивным и напористым в последние годы

Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что Китай стал более агрессивным и напористым

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Kirsty Wigglesworth/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Китай стал «более агрессивным и напористым» в последние годы. По его словам, в политике Пекина многое изменилось с тех пор, как он занимал должность премьер-министра и поддерживал теплые отношения с КНР, пишет Bloomberg.

Кэмерон назвал отношение Пекина к уйгурам в провинции Синьцзян и подавление свободы слова в Гонконге причинами более скептического отношения к стране на Западе. В то же время он отметил, что необходимо продолжать взаимодействие с КНР в областях искусственного интеллекта и изменения климата.

«Высказывания Кэмерона подчеркивают ухудшение отношений Великобритании с Китаем с тех пор, как он провозгласил «золотую эру», когда был премьер-министром в 2015 году», — отмечает Bloomberg.

До этого Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа. Согласно отчету правительства страны, китайские шпионы пытаются вербовать британских чиновников в рамках операций по доступу к секретным данным и информации с ограниченным доступом.

Ранее британский премьер заявил об окончании «золотой эры» отношений с КНР.

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