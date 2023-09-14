Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа

Китайские шпионы пытаются вербовать британских чиновников в рамках операций по доступу к секретным данным и информации с ограниченным доступом, сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства Великобритании.

«Правительство признает, что Китай пытался завербовать британцев и граждан из союзных стран, занимающих ключевые должности, обладающих важными знаниями и опытом», — говорится в сообщении.

В парламентском отчете Комитет по разведке и безопасности заявил, что Пекин успешно проник во все сектора британской экономики, а министры слишком медленно реагируют на возникающие угрозы, говорится в тексте.

Как пишет Reuters, в Британии растет беспокойство по поводу активности Пекина в стране, которое усугубилось на фоне ареста сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Задержание инициировало призывы парламентариев к более жесткой позиции в отношении Китая, отмечается в материале.

По словам законодателей, шпионские усилия Китая в Великобритании когда-то были сосредоточены на краже интеллектуальной собственности, но теперь фиксируется активность, нацеленная на чиновников, занимающих руководящие посты.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обеспокоен вмешательством Пекина в дела Лондона. В этом он признался премьеру Госсовета Китая Ли Цяну на полях саммита «Большой двадцатки».

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