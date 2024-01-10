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Американист предрек отставку главе Пентагона

Американист Васильев: болезнь Остина может стать поводом для его отставки

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Violeta Santos Moura/Reuters

Болезнь главы Пентагона Ллойда Остина может стать поводом для его отставки. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил американист Владимир Васильев. Он отметил, что Белый дом хочет действовать жестче на Украине и Ближнем Востоке, однако нынешний министр обороны США сохраняет более прагматичную позицию.

«Опасный диагноз может стать хорошим предлогом для того, чтобы отправить в отставку противящегося главу военного ведомства. Если же сторонам удастся прийти к общему знаменателю, то конфликт замнут», — предположил Васильев.

Однако не сегодняшний день, по его словам, взгляды Пентагона на будущее текущих конфликтов серьезно расходятся с политическим руководством США.

У Остина еще в декабре выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США заявили о планах объявить импичмент главе Пентагона.

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