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В США назвали арест экс-глава МВД Польши «политическим хаосом»

Bloomberg: арест экс-главы МВД Польши ввергает страну в политический хаос

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Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арест экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которые были задержаны в президентском дворце в Варшаве, ведет к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили «проевропейцы» во главе с Дональдом Туском. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в материале, «беспрецедентное развитие событий» происходит по мере того, как премьер-министр Дональд Туск «пытается обратить вспять годы отступления от демократии».

«Аресты в президентском дворце поздно вечером во вторник, вероятно, приведут к новому конфликту между правительством и президентом Анджеем Дудой, союзником бывшей популистской администрации (партии «Право и справедливость». — Gazeta.Ru), который обладает правом вето в отношении законодательства», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов. По данным польских СМИ, в марте 2015 года районный суд Варшавы-Средместье приговорил Каминьского и Вонсика к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Однако вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика вопреки законодательным нормам.

В июне 2023 года суд в Польше отменил приостановку дел экс-главы МВД и его заместителя.

Ранее в Польше объявили о ликвидации государственных СМИ.

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