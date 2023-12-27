В Польше объявили о ликвидации государственных СМИ

Министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о решении ликвидировать в стране государственные телеканал, радио и информационное агентство. Об этом сообщает Polsat News.

«Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»)», — отметил глава минкульта страны.

По словам Сенкевича, это связано с решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование государственных СМИ.

Министр уточнил, что в сложившейся ситуации ликвидация государственных медиа позволит обеспечить дальнейшую работу компаний в будущем, но сначала нужно будет провести «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

Руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых сообщала, что Дуда внес в сейм Польши свой проект госрасходов на 2024 год. Глава государства заблокировал в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды гостелеканала Telewizja Polska.

Перед этим польский лидер наложил вето на закон, который предусматривал все необходимое финансирование.

Сенкевич при этом 20 декабря уволил глав правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Решение о переменах в государственных СМИ связывают с тем, что на выборах победила объединенная оппозиция Польши.

В результате новым премьером страны стал Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета. Торжественная церемония его приведения к присяге прошла в президентском дворце в Варшаве.

Ранее полиция вошла в здание польского агентства печати.