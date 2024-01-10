Представители Пентагона и армии Китая провели переговоры впервые за четыре года

Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели личную встречу в Соединенных Штатах 8 и 9 января впервые с 2021 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как следует из текста, встреча представителей военных ведомств прошла на фоне оттепели в отношениях Пекина и Вашингтона.

По данным издания, в переговорах участвовали заместитель помощника Пентагона по Китаю Майкл Чейз и генерал-майор Сун Яньчао, заместитель директора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству.

Встреча представителей Пентагона и НОАК прошла после визита Си Цзиньпина в США и разговора председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльз Брауна и генерала Народно-освободительной армии Лю Чжэньли, отмечается в материале.

В течение двухдневных переговоров стороны обсуждали «оборонные отношения, и американская сторона «подчеркнула важность поддержания открытых линий связи между военными», пишет Politico со ссылкой на отчет подполковника Мартина Майнерса.

«Американская сторона также подтвердила, что США «будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право», и обратила внимание на «неоднократные преследования КНР законно действующих филиппинских судов в Южно-Китайском море», а также на приверженность Вашингтона своей многолетней политике в отношении Тайваня», — говорится в тексте.

Ранее в США заявили об отсутствии военного диалога с Китаем.