Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Представители Пентагона и армии Китая провели переговоры впервые за четыре года

Politico: представители Пентагона и НОАК провели переговоры впервые с 2021 года

close
100%
Global Look Press

Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели личную встречу в Соединенных Штатах 8 и 9 января впервые с 2021 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как следует из текста, встреча представителей военных ведомств прошла на фоне оттепели в отношениях Пекина и Вашингтона.

По данным издания, в переговорах участвовали заместитель помощника Пентагона по Китаю Майкл Чейз и генерал-майор Сун Яньчао, заместитель директора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству.

Встреча представителей Пентагона и НОАК прошла после визита Си Цзиньпина в США и разговора председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльз Брауна и генерала Народно-освободительной армии Лю Чжэньли, отмечается в материале.

В течение двухдневных переговоров стороны обсуждали «оборонные отношения, и американская сторона «подчеркнула важность поддержания открытых линий связи между военными», пишет Politico со ссылкой на отчет подполковника Мартина Майнерса.

«Американская сторона также подтвердила, что США «будут продолжать летать, плавать и действовать безопасно и ответственно везде, где это позволяет международное право», и обратила внимание на «неоднократные преследования КНР законно действующих филиппинских судов в Южно-Китайском море», а также на приверженность Вашингтона своей многолетней политике в отношении Тайваня», — говорится в тексте.

Ранее в США заявили об отсутствии военного диалога с Китаем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами