В США заявили об отсутствии военного диалога с Китаем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга на борту самолета американского президента Джо Байдена, направлявшегося из Вашингтона в Лас-Вегас, штат Невада, и Лос-Анджелес, штат Калифорния, заявил, что между Вашингтоном и Пекином нет военного диалога на данный момент. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, Вашингтон выступает за скорейшее восстановление общения с Пекином по этой линии. В качестве вероятной причины он назвал отсутствие у Китая в настоящий момент министра обороны.

«У министра [обороны США Ллойда] Остина военная связь [с Пекином] не восстановлена. И мы страстно желаем ее запуска на всех уровнях — от высокого до командующего на театре (военных действий. — «Газета.Ru»)», — поделился представитель Белого дома.

До этого агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты ограничили импорт еще трех китайских компаний из-за практики принудительного труда с участием уйгуров и других национальных меньшинств.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.