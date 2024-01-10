Трампа назвали величайшей угрозой демократии в истории США

Экс-юрист Белого дома Тай Кобб заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представляет величайшую угрозу демократии в истории страны. Об этом он заявил в эфире CNN.

Он призвал американцев относиться к Трампу «очень серьезно», потому что кандидат в главы государства «представляет собой величайшую угрозу демократии, которую мы когда-либо видели».

«Я думаю, вы знаете, отсутствие подотчетности, которую он желает, которая есть у Путина, у аятоллы [Хаменеи], у Си, <…> я думаю, что он может хотеть такую Америку», — заявил Кобб.

Экс-юрист также отметил, что отцы-основатели хотели гарантировать, что США не будут страной, «где у нас будет король, это будет страна, где у нас будет подотчетный руководитель».

До этого бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что приближающиеся президентские выборы в стране не дают ей спать по ночам.

«Это то, что не дает мне уснуть, потому что вы не имеете над ними контроля. <…> Я в ужасе от того, что может произойти, потому что наши лидеры имеют значение», — констатировала экс-первая леди США.

Ранее прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете.