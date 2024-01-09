Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете

Прокуратура США попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонить претензии экс-президента Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что помощник спецпрокурора Джеймс Пирс в рамках выступления на судебном заседании оспаривал существование в американском конституционном праве принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти и предупреждал о далеко идущих негативных последствиях внедрения такового.

Он подчеркнул, что в прокуратуре считают, что у Трампа нет и кванта иммунитета. Пирс также призвал апелляционный суд принять точку зрения суда окружного, где слушается федеральное уголовное дело против Трампа.

До этого адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Сауэр заявил, что уголовное преследование его клиента способно открыть ящик Пандоры, который будет означать, что над всеми бывшими американскими президентами будут возможны суды.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.