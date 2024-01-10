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В МИД РФ назвали пиаром тайную встречу по Украине в Саудовской Аравии

Захарова: тайную встречу по Украине организовали для пиара Зеленского

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Тайная встреча украинских чиновников с представителями государств — членов «Большой семерки» (G7) и некоторых держав глобального Юга является попыткой Киева привлечь внимание к режиму действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что благодаря подобной «шумихе» в информационном поле Киев поддерживает иллюзию политической активности. В то же время украинское руководство отвлекает внимание международного сообщества от реальных предложений по урегулированию кризиса, пояснила Захарова.

До этого Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что 16 декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча по украинскому конфликту. В переговорах приняли участие советники по национальной безопасности Украины, а также высокопоставленные чиновники из стран — членов G7 и ряда государств глобального Юга.

Согласно данным агентства, основной темой обсуждения стала так называемая «формула мира» Зеленского. Киев хотел использовать данную возможность, чтобы заручиться поддержкой участников встречи для завершения боевых действий на своих условиях. В то же время авторы материала подчеркнули, что украинские чиновники и представители G7 отвергли призывы дипломатов из стран глобального Юга к началу прямых переговоров с РФ.

Ранее в офисе Зеленского заявили о нежелании украинских властей вести «классические» переговоры с РФ.

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