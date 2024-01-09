Политолог: экономика волнует Китай меньше, чем воссоединение с Тайванем

Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский в эфире «Радио 1» прокомментировал подсчеты аналитиков, согласно которым, последствия от военной операции Китая на Тайване будут намного серьезнее, чем от боевых действий на Украине и COVID-19. По словам политолога, проблемы экономики волнуют Пекин меньше, чем воссоединение с островом.

«Задача с Тайванем была поставлена еще в конце 40-х годов, и она до сих пор стоит, китайцы ее все время откладывали, они были не готовы. Сейчас их экономический потенциал таков, что они готовы решать этот вопрос», — отметил Островский.

Он добавил, что вооруженное столкновение КНР и Тайваня возможно в случае объявления властей острова о независимости после выборов.

В январе аналитики Bloomberg подсчитали, что если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт нанесет миру ущерб в размере $10 трлн.

Агентство полагает, что ситуация может пойти по одному из двух сценариев. Согласно первому, конфликт из-за Тайваня будет проходить с активным участием США. В этом случае мировая экономика потеряет до 10,2% ВВП, а сильнее всего пострадают сам Тайвань и страны Восточной Азии. Второй сценарий предполагает блокаду Тайваня со стороны КНР, при которой мировая экономика потеряет до 5% ВВП в течение первого года.

Ранее в МИД КНР прокомментировали сообщения о появлении аэростатов над Тайванем.