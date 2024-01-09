Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: экономика волнует Китай меньше, чем воссоединение с Тайванем

Политолог Островский: воссоединение с Тайванем является главной задачей для КНР

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский в эфире «Радио 1» прокомментировал подсчеты аналитиков, согласно которым, последствия от военной операции Китая на Тайване будут намного серьезнее, чем от боевых действий на Украине и COVID-19. По словам политолога, проблемы экономики волнуют Пекин меньше, чем воссоединение с островом.

«Задача с Тайванем была поставлена еще в конце 40-х годов, и она до сих пор стоит, китайцы ее все время откладывали, они были не готовы. Сейчас их экономический потенциал таков, что они готовы решать этот вопрос», — отметил Островский.

Он добавил, что вооруженное столкновение КНР и Тайваня возможно в случае объявления властей острова о независимости после выборов.

В январе аналитики Bloomberg подсчитали, что если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт нанесет миру ущерб в размере $10 трлн.

Агентство полагает, что ситуация может пойти по одному из двух сценариев. Согласно первому, конфликт из-за Тайваня будет проходить с активным участием США. В этом случае мировая экономика потеряет до 10,2% ВВП, а сильнее всего пострадают сам Тайвань и страны Восточной Азии. Второй сценарий предполагает блокаду Тайваня со стороны КНР, при которой мировая экономика потеряет до 5% ВВП в течение первого года.

Ранее в МИД КНР прокомментировали сообщения о появлении аэростатов над Тайванем.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами