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Трамп предрек крах экономики США

Трамп считает, что экономика США хрупкая, ее крах может произойти в течение года

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Cheney Orr/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что экономика США является хрупкой, ее крах может произойти в течение года. Об этом экс-глава государства заявил в интервью журналисту Лу Доббсу, которое приводит газета Hill.

«У нас такая хрупкая экономика, и единственная причина, по которой она работает сейчас – это пар того, что сделали мы… И когда произойдет крах — я надеюсь, что это произойдет в течение следующих 12 месяцев, потому что я не хочу быть Гербертом Гувером (при котором США переживали Великую депрессию 1929 года – прим. ред.). Единственным президентом, которым я просто не хочу быть, является Герберт Гувер», — заявил Трамп.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что рынок казначейских облигаций безопасен и ликвиден, а экономика США сильна.

Рост долгосрочных процентных ставок создавал бы проблему для устойчивости долга, если бы он продолжался, признала Йеллен. Однако администрация Байдена полностью привержена заслуживающему доверия и устойчивому бюджетному курсу.

Ранее сообщалось, что богатейший штат США столкнется с рекордным дефицитом бюджета.

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