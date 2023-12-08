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Богатейший штат США столкнется с рекордным дефицитом бюджета

WSJ: дефицит бюджета Калифорнии достигнет рекордных $68 млрд

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Jeff Chiu/AP

В следующем финансовом году дефицит бюджета Калифорнии — богатейшего и одного из крупнейших штатов США — может достигнуть рекордных $68 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание подчеркивает, что причиной данного дефицита является падение доходов штата, в том числе из-за резкого снижения налоговых поступлений. В 2024-2025 финансовом году Калифорния может недосчитаться порядка $58 млрд, а бюджет на данный период запланирован на уровне $310 млрд.

В публикации отмечается, что подобная ситуация может вынудить власти штата взять средства из «фонда черного дня», чтобы устранить нехватку средств.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что рынок казначейских облигаций безопасен и ликвиден, а экономика США сильна, таким образом прокомментировала недавнее снижение рейтинга экономики США от агентства Moody's.

Рост долгосрочных процентных ставок создавал бы проблему для устойчивости долга, если бы он продолжался, признала Йеллен. Однако администрация Байдена полностью привержена заслуживающему доверия и устойчивому бюджетному курсу.

Ранее экономисты МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока.

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