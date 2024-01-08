Япония предоставила Украине газотурбинные генераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов. Об этом сообщается на сайте МИД Японии.

«Глав МИД Ёко Камикава приняла участие в церемонии, посвященной оказанию помощи по линии Официальной помощи в целях развития в качестве помощи министерству энергетики Украины через программу развития ООН в транспортировке 7 крупногабаритных трансформаторов и передаче 5 газотурбинных генераторов...» — сказано в сообщении.

7 января стало известно, что Япония направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения БПЛА.

8 января сообщалось, что Ёко Камикава во время визита в Киев была вынуждена провести пресс-конференцию в подвале.

Ранее в Германии предрекли Украине потерю территорий.