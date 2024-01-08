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В штаб Путина поступили подписи из ряда регионов

Штаб Путина получил подписи еще из 13 регионов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, нынешнего главы государства Владимира Путина еще из 13 регионов страны поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, передает ТАСС.

Как сообщается, подписные листы были направлены из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей и Пермского края.

До этого в штаб поступили подписи из 45 регионов. Сейчас осуществляется проверка и подсчет полученных документов.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин объявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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Выборы президента России 2024
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