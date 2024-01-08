В ЕС сообщили о шансах не дать Орбану председательство в Евросовете

У европейских лидеров есть шансы избежать президентства премьер-министра Виктора Орбана в Евросовете летом 2024 года после отставки главы органа Шарля Мишеля. Об этом заявил глава Евросовета Мишель, его слова приводит газета Guardian.

«Я хочу внести ясность, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, так что совету легко принять решение, предвидя вступление моего преемника в должность… Есть много вариантов, если будет политическая воля, чтобы избежать Виктора Орбана (во главе Евросовета. – прим. ред.)», - заявил Мишель.

До этого сообщалось, что председательство в Европейском совете может временно перейти к Орбану после отставки главы органа Шарля Мишеля, поскольку эта страна будет председательствовать в Евросовете с июля по декабрь 2024 года.

Также сообщалось, что Шарль Мишель не уйдет в отставку с поста до выборов в Европарламент, он будет совмещать свои функции с подготовкой к выборам.

Ранее в Бельгии определились с кандидатом на пост генсека Европейского совета.