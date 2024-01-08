В Бельгии определились с кандидатом на пост генсека Европейского совета

Правительство Бельгии планирует предложить кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который отвечает за блокировку российских активов и разработку плана их конфискации, на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом пишет местная газета Soir.

Как указано в публикации, власти королевства должны официально объявить о своем решении уже в ближайшие дни. По информации журналистов, это может произойти до 10 января.

При этом выборы генерального секретаря Совета Европы запланированы на июнь текущего года. В материале подчеркивается, что в случае участия в электоральном процессе Рейндерс будет вынужден взять отпуск в Европейской комиссии для организации и проведения своей предвыборной кампании.

В то же время авторы статьи отметили, что изначально комиссар намеревался продолжить карьеру в роли функционера Европейского союза (ЕС). Ожидалось, что он возглавит избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» и примет участие в предстоящих выборах в парламент регионального содружества.

Однако, согласно данным издания, правительство королевства поручило соответствующую работу другому политику. Речь идет о действующем руководителе Европейского совета Шарле Мишеле, уточняется в публикации.

Мандат нынешнего главы Совета Европы истекает в ноябре 2024 года. Однако в начале января бельгийский портал Sudinfo сообщил, что политик может покинуть пост на несколько месяцев раньше срока.

Ранее в США рассказали, кто может возглавить Европейский совет после отставки Шарля Мишеля.