Глава МИД Японии провела пресс-конференцию в подвале украинской столицы

Японский министр иностранных дел Ёко Камикава во время визита в Киев была вынуждена провести пресс-конференцию в подвале. Об этом сообщил украинский «24 канал», опубликовав соответствующие кадры с мероприятия.

В материале указано, что в брифинге для журналистов также принял участие глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. При этом на видеозаписи с мероприятия видно, что оба дипломата сидят у электрических щитков с надписями «под напряжением» и «опасно для жизни».

Согласно информации СМИ, министрам пришлось провести пресс-конференцию в подобных условиях из-за объявленной в городе воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, утром в Киеве и области сработали сирены.

Как отмечается в материале, в ходе брифинга Камикава заявила о планах японского правительства внести $37 млн в специальный фонд НАТО по поддержке Украины. Ожидается, что эти средства будут потрачены на закупку систем для выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

4 января МИД Японии анонсировал зарубежное турне главы ведомства, в рамках которого она должна посетить США и Германию. Также с 5 по 17 января у Камикавы запланированы поездки в Финляндию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Турцию. Информация о визите на Украину заранее не разглашалась.

Ранее в Токио заявили о намерении выделить $4,5 млрд на помощь Киеву.