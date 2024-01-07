Глава Минобороны Израиля встретился с семьями заложников ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут идти до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, удерживаемые боевиками палестинской группировки ХАМАС. Его слова приводит издание Times of Israel.

«Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой», — сказал Галант во время встречи с семьями заложников в Тель-Авиве.

В офисе главы израильского Минобороны рассказали, что министр ответил на вопросы семей и провел открытую дискуссию, также он пообещал, что израильская армия будет работать над их освобождением.

До этого государственная телерадиовещательная компания Израиля Kan заявила, что израильская армия обнаружила клетки, в которых ХАМАС держал похищенных заложников. Kan считает, что заложников перевозили в этих же клетках. Кроме того, в таких же клетках ХАМАС мог держать заключенных из числа арабов-палестинцев.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.