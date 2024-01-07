Испания планирует признать паспорта Косово

Испания признает действительными паспорта граждан самопровозглашенной республики Косово после вступления в силу 1 января для них безвизового въезда в ЕС. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Испании.

По его словам, Мадрид планирует признать паспорта Косово после того, как вступит в силу с 1 января освобождение граждан Косово от визовых требований для доступа в Шенгенскую зону и Европейский союз.

По данным издания Pais, которое ссылается на источник в МИД Испании, все страны Шенгенской зоны «согласились на использование обычных косовских паспортов». По его словам, это никоим образом не означает признание Косово.

До этого стало известно, что Швейцария вслед за Евросоюзом заявила о намерении отменить с 1 января 2024 года визы для выходцев из Косово. Соответствующую поправку внесли в законодательство, регулирующее въезд в страну и выдачу виз.

По информации властей, с 1 января гражданам Косово, желающим совершить краткосрочное путешествие в Шенгенской зоне, больше не нужна будет виза.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.