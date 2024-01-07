Сестра Ким Чен Ына заявила, что Сеул навлекает на себя «крещение огнем»

Власти Южной Кореи своими действиями и заявлениями навлекают на себя «крещение огнем». Об этом заявила Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, слова которой передает агентство ЦТАК.

«Спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. На малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем. В последнее время у южнокорейских военных гангстеров излюбленными словами для обозначения некого принципа ответных действий стали «моментально, мощно и до конца», — сказала Ким Ё Чжон.

Отмечается, что КНДР накануне не проводила никаких артиллерийских стрельб, а осуществила подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, а Южная Корея «попалась на наживку», выставив северокорейцев провокаторами.

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо.

Южнокорейские военные установили, что снаряды упали в морскую буферную зону — к северу от фактической морской границы двух стран в Желтом море. Южнокорейская республика также произвела в ответ около 400 выстрелов.

6 января КНДР выпустила более 60 снарядов у границы с Южной Кореей.

7 января агентство Yonhap сообщило, что КНДР третий день подряд проводит учения в Желтом море.

Ранее МИД Китая призвал к деэскалации между КНДР и Южной Кореей.