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Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО

Песков: Путин накануне Рождества встретился с семьями погибших героев СВО

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, до этого на новогодние праздники семьям как личным гостям российского лидера в Москве была организована программа посещения различных выставок, представлений, других праздничных мероприятий. Вечером 6 января детям погибших героев спецоперации в резиденции президента организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут, заявил официальный представитель Кремля.

Он указал, что после этого Путин достаточно обстоятельно побеседовал с семьями, поговорил и с вдовами, и с детьми. Затем глава государства пригласил их на праздничный ужин.

Песков также рассказал, что на рождественской службе президент и семьи героев СВО будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции Ново-Огарево.

До этого Песков заявил, что цели специальной военной операции, обозначенные Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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