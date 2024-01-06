В Евросоюзе призвали немедленно принять меры для прекращения огня в Газе

Международное сообщество обязано предпринять эффективные шаги для прекращения боевых действий в секторе Газа и предотвращения дальнейших страданий проживающих на данной территории палестинцев. Такое заявление сделал верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

В субботу, 6 января, дипломат провел пресс-конференцию в столице Ливана. Отвечая на вопросы журналистов, он также прокомментировал текущую ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

«Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа», — подчеркнул представитель Брюсселя.

До этого американский телеканал CNN сообщил о прибытии Борреля в Ливан. По данным журналистов, в ходе визита европейский дипломат намерен обсудить с местными властями напряженную обстановку на границе республики с Израилем.

4 января израильские военные нанесли удары по штабам палестинского движения ХАМАС, расположенным в городе Бейруте. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в местной службе безопасности, для атаки на объекты в ливанской столице Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала истребители.

Ранее в секторе Газа подсчитали количество больниц, выведенных из строя с момента начала операции израильских войск.