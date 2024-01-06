Экономист сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

Украинский экономист Алексей Кущ сообщил, что финансовая помощь Украине от стран Запада стала «анестезией» для государства, и без постоянной поддержки она встретится с «самыми разрушительными процессами», передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент платежный баланс Украины является положительным, но это связано с тем, что государство финансово поддерживают страны Запада. Однако, по его мнению, «торговая дыра» приводит к оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов.

«Это более 20% ВВП. Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов», — сообщил Кущ.

Ранее сообщалось, что финансовая и военная помощь Запада Украине может значительно сократиться в 2024 году. Политолог Дмитрий Журавлев ожидает, что в первую очередь Украина будет получать меньше помощи в невоенных сферах, таких как госаппарат, социальный сектор.

Ранее в США раскрыли, что войдет в первую партию военной помощи Украине в 2024 году.