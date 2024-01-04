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Глава МИД Японии отправится в международное турне

ТАСС: глава МИД Японии Камикава посетит семь стран в рамках международного турне

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Julia Nikhinson/Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава с 5 по 17 января совершит зарубежное турне, в рамках которого посетит Германию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Турцию, США и Канаду. Об этом сообщает ТАСС.

В Польше Камикава намерена встретиться со своим коллегой Радославом Сикорским и обсудить с ним возможность дальнейшей поддержки Украины.

В Нидерландах у главы МИД Японии запланированы встречи с председателем Международного суда ООН Джоан Донохью и прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

В США для обсуждения ситуации на Украине и Ближнем Востоке ее примет госсекретарь Энтони Блинкен.

4 января в Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году.

20 декабря Минфин Японии заявил о снижении экспорта в Россию более чем на 60%.

Ранее посол Японии оценил возможность применения передаваемых США ракет на Украине.

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