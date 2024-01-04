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Экс-командующий НАТО призвал Байдена к «более агрессивному ответу» на атаки хуситов

Экс-командующий НАТО призвал Байдена к агрессивному ответу на атаки хуситов

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал администрацию президента США Джо Байдена к более агрессивному ответу на обстрелы хуситов коммерческих судов в Красном море. Его слова приводит MSNBC.

«Я думаю, Белому дому придется перейти к более агрессивному ответу против хуситов на берегу. Это означает, что преследование иранского прокси приведет к росту напряженности», — сказал Ставридис.

По его словам, эскалация рискует распространиться на весь регион Ближнего Востока. В частности, он напомнил о теракте в иранском городе Кермане, пиратстве в Красном море и нападениях на силы США.

«Я должен сказать, что вероятность более широкой региональной войны, по моему мнению, выросла с 10–15 процентов два месяца назад до примерно 25–30 процентов сейчас. Это очень нехорошо», — добавил он.

На безопасность прохождения судов в Красном оказал влияние конфликт между Палестиной и Израилем. Хуситы из Йемена заявили, что не позволят кораблям, связанным с Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до прекращения операции в палестинском анклаве.

Ранее в США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море.

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