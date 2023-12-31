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В США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море

В ВМС США не увидели признаков прекращения атак хуситов в Красном море

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Армия обороны Израиля

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что йеменские повстанцы-хуситы не демонстрируют признаков того, что собираются прекратить «безрассудные» нападения на коммерческие суда в Красном море. Его слова приводит Associated Press.

«Мы ясно понимаем, что безрассудные нападения хуситов, скорее всего, будут продолжаться», — заявил Купер.

В то же время он отметил, что все больше стран присоединятся к международной миссии «Страж процветания» по защите судов в Красном море.

«Я ожидаю, что в ближайшие недели к нам присоединятся дополнительные страны», — отметил представитель ВМС США.

По его словам, морское движение в регионе «начинает оживляться». Купер подчеркнул, что коалиция поддерживает прямую связь с коммерческими судами, чтобы предоставить рекомендации по «маневрированию и передовым методам предотвращения атак», а также тесно сотрудничает с судоходной отраслью для координации безопасности.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней участвуют сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее сообщалось, что союзники США не хотят принимать участие в операции против хуситов в Красном море.

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