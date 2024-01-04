В Японии спрогнозировали рост напряженности в мире в 2024 году

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в 2024 году напряженность в мире будет только расти. Соответствующую точку зрения он высказал на пресс-конференции по случаю Нового года, передает ТАСС.

Он напомнил о конфликте на Украине и войне на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Кроме того, в 2024 году пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах, констатировал Кисида. По его словам, напряженность в новом году будет лишь нарастать.

С его точки зрения, в условиях геополитической нестабильности Япония должна демонстрировать лидерство. Одной из главных задач Кисида назвал восстановление доверия среди граждан страны к властям.

До этого газета Kyodo сообщала, что рейтинг японского правительства снизился до рекордно низких значений в 22,3%.

«Уровень поддержки кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до нового минимума в 22,3 процента, поскольку растущий политический скандал по сбору средств втягивает его правительство и правящую Либерально-демократическую партию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре уровень одобрения кабинетом министров упал с 28,3% в ноябре. Показатель являлся предыдущим рекордно низким уровнем одобрения кабмина. При этом уровень неодобрения правительства вырос до рекордно высокого уровня в 65,4%.

Ранее в США предрекли отставку премьера Японии на фоне коррупционного скандала.