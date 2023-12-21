В США предрекли отставку премьера Японии на фоне коррупционного скандала

Политический скандал, связанный с возможным хищением пожертвований населения в пользу правящей партии Японии, а также низкие рейтинги японского правительства приведут к отставке премьер-министра страны Фумио Кисиды. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Джеройд Рейди в статье, опубликованной на сайте издания.

«То, что это дело рано или поздно положит конец премьер-министру Фумио Кисиде, кажется все более вероятным. Его непопулярность ошеломляет», — отмечает обозреватель.

По оценке автора, на сегодняшний день Кисида мало причастен к предполагаемому правонарушению, однако «общественность все равно обвиняет его». При этом Спешно организованные перестановки в кабинете министров, в результате которых были исключены члены фракции экс-премьера Японии Синдзо «мало что сделали для укрепления поддержки» японского кабмина.

До этого сообщалось, что практика сбора пожертвований на политическую деятельность существует в Японии легально и в числе прочего включает в себя продажу билетов на платные партийные мероприятия. Для подобной деятельности существуют законодательные ограничения, а полученная сумма должна полностью фиксироваться в финансовой отчетности.

Из-за возникшего скандала оппозиционные партии угрожают вынести вотум недоверия кабинету министров до конца года. Однако при голосовании, состоявшемся 12 декабря, японский парламент уже отказался выносить вотум недоверия генеральному секретарю кабмина Хирокадзу Мацуно. Будет ли назначено повторное голосование по этому поводу, неизвестно.

Ранее рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких значений.