ОБСЕ, в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняли сторону Киева, отказавшись осудить удары по Белгороду со стороны ВСУ. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале российского представительства в организации.

В заявлении отмечается, что Мальта продолжает курс, взятый предшественниками, на односторонние и предвзятые оценки событий на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ также «откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода», следует из текста.

«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — заявили в российском постпредстве при ОБСЕ.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 3 января уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха».

Ночью 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее в ООН призвали к деэскалации конфликта после событий в Белгороде.