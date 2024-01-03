В ООН призвали к деэскалации конфликта после событий в Белгороде

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал к снижению напряженности и защите гражданского населения после ударов по России и Украине. Об этом сообщает его подразделение в социальной сети X.

В субботу постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Тюрка после удара Украины по центру Белгорода «является позорным», и он «не заслуживает этой должности».

В заявлении Тюрка говорится о тревожной эскалации боевых действий, в результате которых были унесены жизни мирных жителей в России и Украине. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по снижению напряженности, защите гражданского населения и соблюдению международного права.

ВСУ обстреляли центр Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел вёлся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.