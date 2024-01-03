В США рассказали, чем может обернуться для страны конфискация активов России

Конфискация замороженных в западных странах активов России усилит позиции БРИКС и может поставить под угрозу собственные активы США и Европы в РФ. Таким мнением с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые еще находятся в стране», — считает он.

По мнению бывшего разведчика, конфискация российских активов может подорвать доверие к доллару как резервной валюте. Аналитик подчеркнул, что Запад обсуждает присвоение российских средств в тот момент, когда Российская Федерация стала председателем БРИКС. Джонсон предупредил, что эта международная организация способна выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.

До этого директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявлял, что если западные страны готовы к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то российская сторона открыта к такому разговору.

Ранее в Кремле предупредили, что Россия может разорвать отношения с США после конфискации активов.