Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, чем может обернуться для страны конфискация активов России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия даст жесткий ответ на конфискацию своих активов

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Конфискация замороженных в западных странах активов России усилит позиции БРИКС и может поставить под угрозу собственные активы США и Европы в РФ. Таким мнением с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые еще находятся в стране», — считает он.

По мнению бывшего разведчика, конфискация российских активов может подорвать доверие к доллару как резервной валюте. Аналитик подчеркнул, что Запад обсуждает присвоение российских средств в тот момент, когда Российская Федерация стала председателем БРИКС. Джонсон предупредил, что эта международная организация способна выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.

До этого директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявлял, что если западные страны готовы к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то российская сторона открыта к такому разговору.

Ранее в Кремле предупредили, что Россия может разорвать отношения с США после конфискации активов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами