В МИД Ирана заявили о возможности России создать секретариат в БРИКС

Россия способна образовать секретариат в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом РИА Новости заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Он отметил, что у РФ есть необходимый опыт работы в организациях мирового и регионального уровня.

«По моему мнению, Россия может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата», — сказал Сафари.

По его мнению, отсутствие у БРИКС секретариата приводит к тому, что каждое государство-председатель самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности организации, однако не передает данные следующей председательствующей стране.

По словам Сафари, Иран «очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно быстрее».

Он также поздравил РФ с началом ее председательства в БРИКС, поблагодарив Москву за большую поддержку Ирана в принятии его в эту организацию. Сафари указал, что Россия поможет Ирану и новым членам БРИКС достигнуть их цели в объединении.

До этого саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya сообщил, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС.

Ранее Россия начала председательство в БРИКС.