Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что никто не будет изолировать российских дипломатов.

В своем сообщении Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные страны «ради победы Украины» в числе прочего должны «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.

В середине декабря директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявлял, что, несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие будут и дальше находить пути сотрудничества с Россией, поскольку они работают на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.

До этого представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов утверждал, что заявления западных политиков об изоляции России на международной арене не соответствуют действительности.

Ранее в России выразили готовность к новым санкциям Евросоюза.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами