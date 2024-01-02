В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что никто не будет изолировать российских дипломатов.

В своем сообщении Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные страны «ради победы Украины» в числе прочего должны «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

«Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.

В середине декабря директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявлял, что, несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие будут и дальше находить пути сотрудничества с Россией, поскольку они работают на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.

До этого представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов утверждал, что заявления западных политиков об изоляции России на международной арене не соответствуют действительности.

Ранее в России выразили готовность к новым санкциям Евросоюза.