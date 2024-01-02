В Финляндии готовятся к продолжению миграционного кризиса на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии ожидает продолжения кризиса с мигрантами на границе с Россией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

До 14 января 2023 года по решению финского кабмина все КПП на границе с Россией останутся закрытыми.

«Пограничная служба также ожидает, что миграция из России в Финляндию в той или иной форме продолжится и после 14 января 2024 года. Возобновление движения через пограничные пункты и ситуация будут зависеть от того, какое решение примет правительство по этому вопросу позднее», — сказали в пресс-службе.

Пограничная служба закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2022 года. Затем два КПП были открыты, однако поток мигрантов возобновился. Кабмин принял решение продлить закрытие границ до 14 января.

В декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище.

Ранее граждане Финляндии обжаловали в суде решение властей о закрытии границы с Россией.