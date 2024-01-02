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Каждый второй житель Земли сможет принять участие в выборах в 2024 году

РИА Новости: почти половина населения Земли может пойти на выборы в 2024 году

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Александр Гальперин/РИА Новости

Президента и правительство в 2024 году выберут более чем в 50 странах, на которые приходятся 54% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет РИА Новости.

Помимо России, выборы пройдут в Индии, ЮАР, США, Индонезии, Мексике, Корее, а также ряде европейских стран. Среди государств — членов Евросоюза выборы президента или правительства пройдут в Австрии, Бельгии, Литве, Словакии, Португалии, Румынии, Хорватии и Финляндии. Кроме того, пройдут выборы в Европарламент.

Исходя из демографических данных о странах, в которых запланированы выборы, в голосовании сможет принять участие почти половина населения Земли, отметили журналисты.

В России президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. В ЦИК заявили, что на данный момент в списке возможных кандидатов числятся 11 человек.

Граждане России смогут проголосовать на президентских выборах не только непосредственно в РФ, но и за пределами страны. Такая возможность будет, например, в Германии. На базе российского посольства в Берлине и генконсульства в Бонне будут развернуты участки для голосования на президентских выборах.

Ранее во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки Путина на выборах президента.

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