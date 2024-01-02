Депутат Пискарев: заявление США о диалоге с россиянами является вмешательством в дела РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что поздравление посольства США в Москве, в котором говорится о готовности Вашингтона к диалогу со всеми россиянами, желающими «конструктивного будущего», является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что выпущенное американским посольством новогоднее поздравление гражданам России сопровождалось аудиорядом с незаконных протестных акций против специальной военной операции (СВО). Депутат подчеркнул, что на фоне причастности консультантов из США к недавним терактам в Белгороде заявление дипломатического представительства о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности» является откровенно циничным и лживым.

По словам Пискарева, сообщение посольства о готовности к диалогу со всеми россиянами, которые желают «конструктивного будущего» представляют из себя явную провокацию и вмешательство во внутренние дела России.

Ранее депутат Пискарев рассказал о мерах по противодействию вмешательству во внутренние дела России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.