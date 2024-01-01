Путин заявил о росте показателей эффективности РФ несмотря на украинский конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что РФ находится в состоянии вооруженного конфликта, все показатели эффективности страны выросли. Его слова в ходе общения с военнослужащими передает РИА Новости.

«Как это не покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. Это самый важный показатель состояния России», — сказал глава государства.

В ходе встречи с военными в госпитале им. А. А. Вишневского Путин также заявил, что РФ в зоне спецоперации держит стратегическую инициативу в своих руках.

Президент также выразил уверенность, что сразить Россию у западных стран категорически не получится, и удовлетворительно оценил ход специальной военной операции.

Путин также заявлял, что Россия планирует закончить конфликт на Украине как можно скорее, но лишь на собственных условиях.

Ранее Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.