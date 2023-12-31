Путин высказался о судьбе России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит «идти вперед и созидать будущее». С такими словами он выступил в новогоднем обращении.

«Нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали», — подчеркнул российский лидер.

Он заявил, что граждане России в 2023 году «были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность».

До этого Путин заявил, что в мире не существует силы, способной разобщить граждан России.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, никакие обстоятельства не могут разобщить российский народ и заставить его забыть «веру отцов». В то же время Путин обратил внимание на отсутствие в мире силы, способной остановить развитие страны.

Ранее Путин в новогоднем обращении назвал главные черты российского народа.