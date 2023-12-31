Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова опровергла обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что Россия «перекрыла газовый кран» его стране. Ее слова приводит »Лента.ру».

Депутат подчеркнула, что «Северные потоки» повредили «явно» не представители РФ.

«Они сами делают какие-то вещи, а потом пытаются обвинить нас, что это делаем мы. <..> Обвинять Россию неправильно, особенно перед Новым годом», — заявила она.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия начала конфликт в центре Европы, а после этого президент России Владимир Путин «перекрыл газовый кран» Западу.

Американский журналист Сеймур Херш днем 26 сентября 2023 года опубликовал новую статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние Россиии из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.