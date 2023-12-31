Путин назвал участников СВО героями

Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями. Речь президента транслировал телеканал «Россия-24».

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость... Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что они пользуются «мощной, искренней» поддержкой «миллионов граждан России» и «всего народа», а также чувствуют любовь родных и близких людей.

«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — подчеркнул он.

До этого Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение Путина было перезаписано. Перед этим Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение в связи с обстрелом Белгорода.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.