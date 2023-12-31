Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал участников СВО героями

Путин в новогоднем обращении поблагодарил участников СВО и назвал героями

Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями. Речь президента транслировал телеканал «Россия-24».

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость... Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что они пользуются «мощной, искренней» поддержкой «миллионов граждан России» и «всего народа», а также чувствуют любовь родных и близких людей.

«Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — подчеркнул он.

До этого Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение Путина было перезаписано. Перед этим Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение в связи с обстрелом Белгорода.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новый год
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами