Си Цзиньпин заявил о сохранности развития между Россией и Китаем

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2023 году смогли выстоять в условиях шаткой международной обстановки и сохранили здоровое и стабильное развитие. Об этом заявил председатель Китая Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Перед лицом столетних перемен и шаткой международной и региональной обстановки отношения России и Китая сохранили здоровое и стабильное развитие, неуклонно продвигались в правильном направлении», — отметил он.

Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. «Газеты.Ru»), дружественных — будет», — сказал Песков.

В список недружественных стран, в частности, входят США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на Новый год.