В Эстонии призвали к долгосрочной стратегии поддержки Украины

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Европе необходимо разработать долгосрочную стратегию поддержки Украины, чтобы помочь этой стране на длительной дистанции. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ERR.

«Если мы посмотрим на поведение Европы по отношению к Украине, то очень важно, чтобы у нас была долгосрочная стратегия, и она должна быть связана с тем, что у нас есть соглашение в Европе или с союзниками, сколько мы будем помогать Украине», — сказал Певкур.

По его словам, ЕС должен выделять 0,25% европейского ВВП на поддержку Украины.

«С этим посланием мы могли бы вступить в следующий год…» — подчеркнул министр обороны Эстонии.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что оборонная промышленность Евросоюза продолжает работать в режиме мирного времени, и ее нужно перевести в «режим кризиса».

Министр также указал на необходимость создать новые консорциумы и предприятия, чтобы как можно скорее начать поставлять на Украину снаряды, пушки, транспортные средства и стрелковые боеприпасы.

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