Трампа окрестили «профессиональным нытиком»

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер заявил, что исключение Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на первичных выборах в штатах Мэн и Колорадо играет на руку кандидату в президенты страны. В эфире CNN он назвал Трампа «профессиональной жертвой и профессиональным нытиком».

«Я думаю, что это [отстранение Трампа от первичных выборов в штатах Мэн и Колорадо], вероятно, хорошо для Дональда Трампа в политическом плане, потому что он профессиональная жертва, профессиональный нытик…» — сказал Кинзингер.

По его словам, Трампу выгодно эксплуатировать образ кандидата в президенты, которого преследуют противники за политические убеждения.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее кандидат в президенты США предупредил об опасности переизбрания Трампа.