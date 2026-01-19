«Калашников» улучшил бронежилеты

Российский концерн «Калашников» объявил о модернизации своих бронежилетов, повысив их устойчивость к поражающим элементам. Об улучшениях ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Алан Лушников.

Он подчеркнул, что особое внимание было уделено защите от осколочного поражения, характерного для мин и гранат противника.

По словам гендиректора, обновленная конструкция бронежилета отличается модульностью, что позволяет трансформировать его в зависимости от задач – от легкой разгрузочной системы до усиленного штурмового варианта. Это также обеспечивает возможность его использования в различных климатических зонах.

Кроме того, был разработан новый модульный рюкзак, интегрируемый с бронежилетом. Данное решение позволяет удобно переносить тяжелое вооружение и необходимое снаряжение, повышая мобильность и эффективность военнослужащих.

До этого «Ростех» представил новые варианты бронежилета «Оберег-СН», в том числе и для журналистов, работающих в опасных зонах.

Ранее российский боец выжил при артобстреле благодаря трофейному бронежилету.