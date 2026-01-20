Размер шрифта
Общество

Казанская студентка поверила «силовику» и потеряла 1,3 млн рублей

В Казани студентка поверила мошенникам и лишилась 1,3 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Казани 22-летняя студентка поверила «силовику» и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что позвонил неизвестный, представившийся «силовиком». Аферист убедил студентку, что ее накопления якобы находятся под угрозой из-за готовящегося несанкционированного перевода. Под предлогом «защиты» преступник посоветовал ей срочно отправить все деньги, включая взятые в кредит средства, на «безопасный счет».

Поверив злоумышленнику, девушка последовала инструкциям и совершила несколько переводов на указанные реквизиты. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

До этого в Тюмени пенсионер отдал мошенникам золото на 14,8 млн рублей. Аферисты под предлогом оказания помощи в расследовании убедили мужчину обменять его сбережения на золото.

Ранее в Пензе студент грабил дома по указанию мошенников.

