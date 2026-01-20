Носителей контактных линз предупредили об опасной болезни

Акантамебный кератит — тяжелейшее паразитарное воспаление роговицы, вызываемое микроскопической амебой Acanthamoeba. Как рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева, – это одна из главных болезней носителей контактных линз.

«Акантамебный кератит — болезнь «носителей линз», в первую очередь, потому что контактная линза, особенно при нарушении правил использования, создает идеальные условия для простейшего. Она выступает в трех ролях. Это мост для заноса инфекции: линза может механически перенести возбудителя с рук или из раствора на поверхность глаза. Это теплица для размножения: пространство между линзой и роговицей — тёплая, влажная, замкнутая среда, где амёба чувствует себя прекрасно. Кроме того, это ворота для проникновения: даже микроскопические микроповреждения роговицы, которые неизбежны при длительном ношении или неправильно подобранных линзах, являются входными воротами для инфекции», – объяснила доктор.

Попав в благоприятные условия (травмированная роговица под линзой), амеба начинает проникать вглубь роговой оболочки, буквально «поедая» её клетки.

«Амеба живет в воде. Поэтому категорически запрещено мыться, плавать, принимать душ в линзах. Промывать линзы или контейнер водопроводной, бутилированной или любой другой нестерильной водой. Полоскать контейнер водой из-под крана. Превышение срока ношения линз, сон в непредназначенных для этого линзах, использование просроченного раствора или его повторное применение, недостаточная очистка линз (просто залили раствором, не потерев пальцем) – все это может привести к болезни», – отметила Казанцева.

Заболевание плохо поддается терапии, часто требует месяцев агрессивного применения токсичных для глаз капель, пересадки роговицы и нередко приводит к значительному, необратимому снижению зрения или даже слепоте.

«Любой дискомфорт — это сигнал тревоги! Особенно должно насторожить сильная, нестерпимая боль в глазу, покраснение, которое не проходит после снятия линз, ощущение инородного тела, песка. При появлении этих симптомов линзы нужно немедленно снять и срочно обратиться к офтальмологу, обязательно сообщив, что вы носите контактные линзы», – заключила доктор.

