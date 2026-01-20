Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Носителей контактных линз предупредили об опасной болезни

Врач Казанцева: акантамебный кератит – одна из главных болезней носителей линз
BMJ Case Reports 2018

Акантамебный кератит — тяжелейшее паразитарное воспаление роговицы, вызываемое микроскопической амебой Acanthamoeba. Как рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии им. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева, – это одна из главных болезней носителей контактных линз.

«Акантамебный кератит — болезнь «носителей линз», в первую очередь, потому что контактная линза, особенно при нарушении правил использования, создает идеальные условия для простейшего. Она выступает в трех ролях. Это мост для заноса инфекции: линза может механически перенести возбудителя с рук или из раствора на поверхность глаза. Это теплица для размножения: пространство между линзой и роговицей — тёплая, влажная, замкнутая среда, где амёба чувствует себя прекрасно. Кроме того, это ворота для проникновения: даже микроскопические микроповреждения роговицы, которые неизбежны при длительном ношении или неправильно подобранных линзах, являются входными воротами для инфекции», – объяснила доктор.

Попав в благоприятные условия (травмированная роговица под линзой), амеба начинает проникать вглубь роговой оболочки, буквально «поедая» её клетки.

«Амеба живет в воде. Поэтому категорически запрещено мыться, плавать, принимать душ в линзах. Промывать линзы или контейнер водопроводной, бутилированной или любой другой нестерильной водой. Полоскать контейнер водой из-под крана. Превышение срока ношения линз, сон в непредназначенных для этого линзах, использование просроченного раствора или его повторное применение, недостаточная очистка линз (просто залили раствором, не потерев пальцем) – все это может привести к болезни», – отметила Казанцева.

Заболевание плохо поддается терапии, часто требует месяцев агрессивного применения токсичных для глаз капель, пересадки роговицы и нередко приводит к значительному, необратимому снижению зрения или даже слепоте.

«Любой дискомфорт — это сигнал тревоги! Особенно должно насторожить сильная, нестерпимая боль в глазу, покраснение, которое не проходит после снятия линз, ощущение инородного тела, песка. При появлении этих симптомов линзы нужно немедленно снять и срочно обратиться к офтальмологу, обязательно сообщив, что вы носите контактные линзы», – заключила доктор.

Ранее стало известно, что склонность российских преступниц к агрессивным действиям растет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658831_rnd_3",
    "video_id": "record::3c0c5cf3-6e49-461c-9d3f-fd518ed2a3bf"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+