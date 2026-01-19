Тарасова оценила перспективы сотрудничества Трусовой и Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что возможное сотрудничество фигуристки Александра Игнатовой (в девичестве Трусовой) и наставника Этери Тутберидзе удачным. Ее слова передают РИА Новости.

«Я не знаю, пойдет ли она к Тутберидзе или нет. Но если это произойдет, то, конечно, у них получится работать вместе», — сказала Тарасова.

До этого СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее был назван первый старт Трусовой после возобновления карьеры.